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СБУ обвинила экс-замглавы МО Украины в растрате при закупке военной формы

СБУ обвинила экс-замглавы МО Украины в растрате при закупке военной формы

Служба безопасности Украины завела дело в отношении бывшего замглавы украинского Минобороны и руководителя департамента госзакупок по факту растраты почти 1 млрд гривен (около $27,6 млн) при закупке военной формы для ВСУ.

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