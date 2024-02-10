Стоп-мигрант Губернатор Василий Орлов из Амурской области доложил, что пять лет назад в регионе был введен запрет на привлечение иностранной рабочей силы.
Запрет на мигрантов: Как регионы России преуспели без иностранной рабочей силы
Комментарии
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v
viach
"... кого затронула новая поправка к закону "О гражданстве", стали двое мужчин из Москвы." "В Санкт-Петербурге девять человек лишились гражданства..." "Таких случаев становится все больше, и поправка действительно приносит результаты." Действительно! Если эту поправку не уберут из закона, может быть Россия избавится от преступных мигрантов лет через сто- сто пятьдесят. Лишь бы к уже процветающим миллионам мигрантов не добавлялись новые миллионы!
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