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Запрет на мигрантов: Как регионы России преуспели без иностранной рабочей силы

Запрет на мигрантов: Как регионы России преуспели без иностранной рабочей силы

Стоп-мигрант Губернатор Василий Орлов из Амурской области доложил, что пять лет назад в регионе был введен запрет на привлечение иностранной рабочей силы.

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Комментарии
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v
viach
&quot;... кого затронула новая поправка к закону &quot;О гражданстве&quot;, стали двое мужчин из Москвы.&quot; &quot;В Санкт-Петербурге девять человек лишились гражданства...&quot; &quot;Таких случаев становится все больше, и поправка действительно приносит результаты.&quot; Действительно! Если эту поправку не уберут из закона, может быть Россия избавится от преступных мигрантов лет через сто- сто пятьдесят. Лишь бы к уже процветающим миллионам мигрантов не добавлялись новые миллионы!
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