Запрет на мигрантов: Как регионы России преуспели без иностранной рабочей силы

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viach

"... кого затронула новая поправка к закону "О гражданстве", стали двое мужчин из Москвы." "В Санкт-Петербурге девять человек лишились гражданства..." "Таких случаев становится все больше, и поправка действительно приносит результаты." Действительно! Если эту поправку не уберут из закона, может быть Россия избавится от преступных мигрантов лет через сто- сто пятьдесят. Лишь бы к уже процветающим миллионам мигрантов не добавлялись новые миллионы!