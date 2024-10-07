Женщина заставила подругу дочери пристегнуться в машине, и это поссорило девочек

Непостижимо, что до сих пор есть люди, которые добровольно отказываются пристегиваться ремнем безопасности — приспособлением, специально разработанным для повышения шансов человека на выживание в случае аварии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии