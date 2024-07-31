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В Улан-Удэ снова отключают горячую воду из-за ремонтных работ на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ снова отключают горячую воду из-за ремонтных работ на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ снова возникли проблемы с горячей водой. Согласно решению местных властей, с 19 по 28 августа подача горячей воды будет отключена практически во всем городе, за исключением некоторых районов, где есть собственные котельные.

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