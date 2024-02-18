В Новосибирске появилась Никольская площадь

По итогам общественного голосования, проходившего на сайте Госуслуг с 7 по 14 февраля, большинством голосов было принято решение о присвоении наименования Никольская площадь территории у Вознесенского кафедрального собора.
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