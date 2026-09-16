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Царьград

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Лантратова заявила о снижении сельской ипотеки до 3% для участников СВО

Лантратова заявила о снижении сельской ипотеки до 3% для участников СВО

Участники Специальной военной операции и специалисты агропромышленного комплекса могут получить сельскую ипотеку до 3% годовых.

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