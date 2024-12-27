Российская армия прорвала фронт: новости СВО от 27 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1037-й день спецоперации России на Украине

Российские войска ведут наступательные действия на нескольких направлениях, включая Краснолиманское (где форсирована река Жеребец и достигнуты окраины Ивановки) и Покровское (где осуществляется обход города с целью окружения).
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