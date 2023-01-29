«ПСЖ» и «Зенит» проведут новый раунд переговоров по Малкому. Официального предложения пока нет

«ПСЖ» хочет подписать вингера «Зенита» Малкома. По данным журналиста Фабрицио Романо, парижане проведут новый раунд переговоров с российским клубом, чтобы обсудить условия возможного перехода бразильца.
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