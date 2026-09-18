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Мы делаем музыку в машине тише, чтобы лучше видеть — и в этом есть логика

Многие водители перед сложной парковкой автоматически убавляют музыку, будто тишина помогает им лучше видеть.

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