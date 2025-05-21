Русская армия сжимает кольцо под Константиновкой: Киев теряет стратегическую инициативу Юлия СоколоваНа фоне затихающих обещаний украинской пропаганды о контрнаступлениях и «непобедимости» ВСУ, фронт в районе Донбасса движется в противоположную сторону.
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