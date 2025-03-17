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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» грохнул «Зенит», Мирра выиграла в Индиан-Уэллс, «Барса» перевернула матч с «Атлетико», «Ливерпуль» остался без трофея, команда Щербаковой победила на КПК и другие новости

1. В центральном матче тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» в Москве (2:1) благодаря дублю Мартинса, которого чуть не заменили из-за травмы.

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