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Один человек остается в больнице после ЧП на шахте "Листвяжная"

Один человек остается в больнице после ЧП на шахте "Листвяжная"

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса/ТАСС В больнице в состоянии средней степени тяжести все еще остается один спасатель после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

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