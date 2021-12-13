Один человек остается в больнице после ЧП на шахте "Листвяжная"

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса/ТАСС В больнице в состоянии средней степени тяжести все еще остается один спасатель после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.