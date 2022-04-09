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Тото Вольфф: «Болид «Мерседеса» в квалификации и практиках отличался как небо и земля, но причины проблем еще не найдены»

Тото Вольфф рассказал о прогрессе «Мерседеса» по ходу квалификации в Австралии. Исполнительный директор команды остался доволен квалификацией в Мельбурне: Льюис Хэмилтон показал пятое время, Джордж Расселл – шестое.

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