ИИ-функции Windows 11 Copilot+ можно активировать и без NPU в процессоре Сторонние раз...

ИИ-функции Windows 11 Copilot+ можно активировать и без NPU в процессореСторонние разработчики в Twitter сообщили о том, что анонсированный недавно ИИ-функционал Copilot+ для Windows 11 вполне себе без проблем работает на процессорах Arm64 без выделенного NPU.
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