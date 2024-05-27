ИИ-функции Windows 11 Copilot+ можно активировать и без NPU в процессоре Сторонние раз...

ИИ-функции Windows 11 Copilot+ можно активировать и без NPU в процессореСторонние разработчики в Twitter сообщили о том, что анонсированный недавно ИИ-функционал Copilot+ для Windows 11 вполне себе без проблем работает на процессорах Arm64 без выделенного NPU.