В условиях проходящего в хаосе голосования у пророссийских крайне правых есть шансы добиться внушительных результатов

Сегодня в Болгарии состоятся досрочные парламентские выборы, пишет Le Figaro. Авторы статьи сетуют на "пророссийских националистов" из партии "Вазраждане", которые, похоже, прочно утвердятся в политическом ландшафте страны.
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