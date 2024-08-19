Бастрыкин поручил возбудить дело после драки дагестанцев в Петербурге: они не подчинялись и полиции

Пока задержанные лишь привлечены к административной ответственности за неповиновение.Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в Петербурге возбудить уголовное дело после массовой драки с участием дагестанцев.
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