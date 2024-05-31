Ох, и жахнуло в Киеве. Бумеранг возмездия вернулся Украине ракетным ударом

Степан Иванов

Результат 2,5 года войны: враг ПЛАНОМЕРНО разрушает Белгород и область, бьёт по любым городам России на расстоянии до 1000 км от линии фронта, ДИ СИХ ПОР обстреливает республики Донбасса, ЕЖЕДНЕВНО убивает десяток гражданских ("стариков, женщин и детей"), в нашем глубоком тылу взрывает разные объекты, недобитые фашисты всей Европы не таясь воюют на фронтах и в открытую готовятся к полномасштабной войне, т.к. "русские не посмеют тронуть Европу". ЕСли хохлы потеряли 500 000 бойцов, то мы в соотношении 1:8 сами подсчитайте. Во всех поселениях есть кладбища. Странная война!?! А нам рассказывают про царь-бомбы, проо "кинжалы" и другие неуязвимые ракеты и сверхзвуковые самолёты. А Захарова - про то, как мы их не боимся и ПОТОМ когда-нибудь покажем им "кузькину мать".