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Ох, и жахнуло в Киеве. Бумеранг возмездия вернулся Украине ракетным ударом

«Искандер».Сегодня 25K прочитали Россия не раз предупреждала киевский режим отказаться от атак нашей территории и гражданских объектов.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Кузнецов
Дополнительно  удары  надо  наносить  по  ж/д  и  станциям,  куда    доставляют  и  будут  доставлять  вооружение.
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6 час.
Чжан Вам
Кроме того нигде не упоминают Днестр и Дунай. А ведь это вполне достойные пути для снабжения.
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5 час.
Степан Иванов
Результат 2,5 года войны:  враг ПЛАНОМЕРНО разрушает Белгород и область, бьёт по любым городам России на расстоянии до 1000 км от линии фронта, ДИ СИХ ПОР обстреливает республики Донбасса, ЕЖЕДНЕВНО убивает десяток гражданских (&quot;стариков, женщин и детей&quot;),  в нашем глубоком тылу взрывает разные объекты, недобитые фашисты всей Европы не таясь воюют на фронтах и в открытую готовятся к полномасштабной  войне, т.к. &quot;русские не посмеют тронуть Европу&quot;. ЕСли хохлы потеряли 500 000 бойцов, то мы в соотношении 1:8 сами подсчитайте. Во всех поселениях есть кладбища. Странная война!?! А нам рассказывают про царь-бомбы, проо &quot;кинжалы&quot; и другие неуязвимые ракеты и сверхзвуковые самолёты. А Захарова - про то, как мы их не боимся и ПОТОМ когда-нибудь покажем им &quot;кузькину мать&quot;.
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2 час.

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