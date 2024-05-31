«Искандер».Сегодня 25K прочитали Россия не раз предупреждала киевский режим отказаться от атак нашей территории и гражданских объектов.
Ох, и жахнуло в Киеве. Бумеранг возмездия вернулся Украине ракетным ударом
Комментарии
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ЮК
Юрий Кузнецов
Дополнительно удары надо наносить по ж/д и станциям, куда доставляют и будут доставлять вооружение.
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6 час.
Чжан Вам
Кроме того нигде не упоминают Днестр и Дунай. А ведь это вполне достойные пути для снабжения.
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5 час.
Степан Иванов
Результат 2,5 года войны: враг ПЛАНОМЕРНО разрушает Белгород и область, бьёт по любым городам России на расстоянии до 1000 км от линии фронта, ДИ СИХ ПОР обстреливает республики Донбасса, ЕЖЕДНЕВНО убивает десяток гражданских ("стариков, женщин и детей"), в нашем глубоком тылу взрывает разные объекты, недобитые фашисты всей Европы не таясь воюют на фронтах и в открытую готовятся к полномасштабной войне, т.к. "русские не посмеют тронуть Европу". ЕСли хохлы потеряли 500 000 бойцов, то мы в соотношении 1:8 сами подсчитайте. Во всех поселениях есть кладбища. Странная война!?! А нам рассказывают про царь-бомбы, проо "кинжалы" и другие неуязвимые ракеты и сверхзвуковые самолёты. А Захарова - про то, как мы их не боимся и ПОТОМ когда-нибудь покажем им "кузькину мать".
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2 час.
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