Слушайте, товарищи я, конечно, ни на что не намекаю, однако в разные западные игры можно играть вдвоем.
У вас дырка в трубе. У Европы очередная авария на морском газопроводе
Комментарии
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Владислав Владислав
Интересно.
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12 час.
Владислав Владислав
Согласен с Вами :)
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12 час.
Erl Schweizer
Если следовать правилам адекватности, то Россия получила уже право на уничтожение 2-х газопроводов стран НАТО, Великобритания обязана поплатиться на аферу со Скрипалями, страны ЕС, США, Япония по логике обязаны быть подвергнуты российским ответным санкциям по длительности не уступающим ни на час санкциям стран ЕС.
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7 час.
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