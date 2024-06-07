Erl Schweizer

Если следовать правилам адекватности, то Россия получила уже право на уничтожение 2-х газопроводов стран НАТО, Великобритания обязана поплатиться на аферу со Скрипалями, страны ЕС, США, Япония по логике обязаны быть подвергнуты российским ответным санкциям по длительности не уступающим ни на час санкциям стран ЕС.