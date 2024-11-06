Видный член Республиканской партии и сенатор от штата Флорида Марко Рубио заявил о необходимости завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что текущая ситуация укрепилась в «патовой войне», финансируемой США.
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