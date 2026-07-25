Договорится ли Трамп с Ираном, бомбя его каждую ночь?

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). США и Иран, несмотря на 13 ночей авиаударов подряд, продолжают технические переговоры, а Израиль оказался в сложной позиции: с одной стороны, он не является стороной американо-иранского меморандума, с другой — его военные операции в Ливане напрямую зависят от исхода переговоров между Вашингтоном и Тегераном.