Договорится ли Трамп с Ираном, бомбя его каждую ночь?

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). США и Иран, несмотря на 13 ночей авиаударов подряд, продолжают технические переговоры, а Израиль оказался в сложной позиции: с одной стороны, он не является стороной американо-иранского меморандума, с другой — его военные операции в Ливане напрямую зависят от исхода переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
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