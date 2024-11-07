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Ждать ли от Первышова кадровых чисток: тамбовский врио впервые прибыл в регион

Ждать ли от Первышова кадровых чисток: тамбовский врио впервые прибыл в регион

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов 6 ноября прибыл в регион. По его словам, с Тамбовщиной он не знаком, однако собирается «в кратчайшие сроки» разобраться в истории и социально-экономических вопросах области.

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