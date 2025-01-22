Николай Бурляев, народный артист и депутат Госдумы, обратился в Следственный комитет с просьбой пересмотреть обстоятельства гибели Михаила Лермонтова.
Депутат Госдумы требует расследования гибели великого поэта Лермонтова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Оксана Дергач
Давно было пора начать пересматривать "историю", со всеми этими липовыми пушкиными, лермонтовыми и прочими - фейками! Вся эта липа создавалась для унижения и уничтожения русского народа - создателя всей культуры Земли.
Ответить
20 час.
Оксана Дергач
Это одна из основных проблем - фальсификация нашей настоящей истории. И проблема эта гораздо серьёзнее, чем об том думают!
Ответить
20 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Это наша основная проблема!!!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии