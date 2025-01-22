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Депутат Госдумы требует расследования гибели великого поэта Лермонтова

Депутат Госдумы требует расследования гибели великого поэта Лермонтова

Николай Бурляев, народный артист и депутат Госдумы, обратился в Следственный комитет с просьбой пересмотреть обстоятельства гибели Михаила Лермонтова.

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Комментарии
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Оксана Дергач
Давно было пора начать пересматривать &quot;историю&quot;, со всеми этими липовыми пушкиными, лермонтовыми и прочими - фейками! Вся эта липа создавалась для унижения и уничтожения русского народа - создателя всей культуры Земли.
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20 час.
Оксана Дергач
Это одна из основных проблем - фальсификация нашей настоящей истории. И проблема эта гораздо серьёзнее, чем об том думают!
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20 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Это наша основная проблема!!!
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19 час.

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