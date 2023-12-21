Сенат США ушел на каникулы, но продолжит консультации по вопросу Украины

Сенат США не планирует до нового года проводить голосования. Однако верхняя палата продолжит консультации о дополнительных ассигнованиях, в том числе на нужды Украины, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии