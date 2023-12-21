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Сенат США ушел на каникулы, но продолжит консультации по вопросу Украины

Сенат США ушел на каникулы, но продолжит консультации по вопросу Украины

Сенат США не планирует до нового года проводить голосования. Однако верхняя палата продолжит консультации о дополнительных ассигнованиях, в том числе на нужды Украины, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

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