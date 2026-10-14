Семь танков за Одером Их было семь. Тридцатьчетвёрки, двадцать восемь автоматчиков на броне, конец января сорок пятого.
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