Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия не собирается воевать с НАТО, подчеркнув значительную разницу в военных расходах между странами и назвав это «бредом».
Владимир Путин: РФ не собирается воевать с НАТО, это просто бред
Комментарии
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АА
Андрей Алферов
В.Путин прав, мы не собираемся воевать с НАТО. А вот США с НАТО уже ведут войну с нами. Из текста видно, что бюджеты не сопоставимы и в такой войне мы заведомо проигрываем. Но,Россия не может проиграть, поэтому нужна новая военная доктрина, где мы достигнем равной и неделимой безопасности с США. При СССР было взаимное нацеливание стратегического ЯО оружия. Работало до 1994 ,пока Ельцин не убрал полетные задания на территорию США.
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