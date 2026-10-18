Русский фигурист Евгений Семененко рассказал о приглашении на Гран-при ISU, который пройдет в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.
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