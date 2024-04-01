Путин предложит пенсионерам сделку

EV Evgeni Velesik Давайте начнем с того, о каких пенсионерах идеи речь? О тех, кто ещё только намеревается выйти на пенсию, а не о тех кто уже здесь! Вернитесь к развалу СССР, сколько нас граждан РСФСР вылетело на улицу! Где мы должны были ваши хреновые баллы зарабатывать! Вспомним как в один момент ценники в магазинах прибавили Два ноля, была колбаса 1,20₽, стала 120,00₽. А доходы? Сколько раз государство нас обанкротило? Жулики завладели нашими Ваучерами, а вместе с ними и капиталом!

ИО Игорь Овчаренко Всё это пустые обещалки и постоянный обман. Менять надо сам принцип начисления пенсий. К примеру.40 процентов от зарплаты и плюс по проценту за каждый год стажа.. Без всяких обманывающих коэффициентов. Посчитать может каждый. Хочешь хорошую пенсию- РАБОТАЙ. Выгодно государству и самим жителям. Все будут знать. что надо работать и набирать стаж. Честно и понятно.