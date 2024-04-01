Вчера 1,2K прочитали Многие в России удивились тому, что перед недавно состоявшимися выборами президента страны её высшее политическое руководство в лице Владимира Путина и его приближённых решило не оказывать прямой финансовой помощи представителям старшего поколения и даже не сделало каких-либо иных жестов в сторону наших пенсионеров.
Путин предложит пенсионерам сделку
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Давайте начнем с того, о каких пенсионерах идеи речь? О тех, кто ещё только намеревается выйти на пенсию, а не о тех кто уже здесь! Вернитесь к развалу СССР, сколько нас граждан РСФСР вылетело на улицу! Где мы должны были ваши хреновые баллы зарабатывать! Вспомним как в один момент ценники в магазинах прибавили Два ноля, была колбаса 1,20₽, стала 120,00₽. А доходы? Сколько раз государство нас обанкротило? Жулики завладели нашими Ваучерами, а вместе с ними и капиталом!
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3 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Всё это пустые обещалки и постоянный обман. Менять надо сам принцип начисления пенсий. К примеру.40 процентов от зарплаты и плюс по проценту за каждый год стажа.. Без всяких обманывающих коэффициентов. Посчитать может каждый. Хочешь хорошую пенсию- РАБОТАЙ. Выгодно государству и самим жителям. Все будут знать. что надо работать и набирать стаж. Честно и понятно.
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1 час.
Дарья Ли
прежде всего: ИНДЕКСАЦИЯ - это не ништяки и подврки, а возмещение УЩЕРБА при увеличении цен на продукты и лекарства первой необходимости. (обратите внимание на стоимость лекарств средняя 500-1000 р). пенсионер же заведомо человек страдающий от нескольких заболеваний. что касается ништяков -единовременных то на моей памяти бел один - к 9 мая. ВСЕ. и если индексацию растянут на год - по 70 р. в месяц, (а смешная сумма в 700 р- это как раз она) то от пенсионеров мы конечно сможем избавиться ипобыстрее.
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9 мин.
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