Громкие звуки могут сегодня быть слышны в пригороде и на окраине Омска. Администрация Пушкинского сельского поселения предупредила, что здесь пройдут испытания гидровыстрелом.
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