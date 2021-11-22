ЛУЧ газета Нефт...
  Апро Авапппппмии
    Следак который вёл дело  спустя где-то год посоветовал своего друга типа юрист причём так настойчиво что тот поможет ...В Новокуйбышевске...
  cergei efremow
    Она любила и страдала,любила деньги и страдала от их недостатка.....В Самаре бывший д...

Новогодний комплекс на площади Куйбышева в Самаре заработает 25 декабря 2021 года

Площадь имени В.В. Куйбышева в Самаре украсят к Новому году к 25 декабря 2021 года. МАУ «Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий» приступило к поиску подрядчика, который установит мультимедийный комплекс.

