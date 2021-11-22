Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с застреленным лосем.