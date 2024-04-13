На картошку! Как на канале «Россия 1» оскорбили наше прошлое

Именно в день космонавтики 12 апреля 2024 года программа «Россия 1» ЦТ вновь оскорбила наше прошлое. Говоря о сотрудниках Гостелерадио, вроде как мимоходом, буквально сообщили, что эти сотрудники не только ведь репортажи о съездах партии делали, надо же показать и те овощебазы, «на которые их сгоняли».