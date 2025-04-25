🕺💃25 апреля в РДК "Победа" состоится яркий праздник танца – фестиваль-конкурс детского творчества "Танцуют ВСЕ!", посвящённый Международному Дню Танца! 🌟 В программе: ✅ Зажигательный танцевальный марафон под лучшие мелодии из советских кинофильмов ✅ Яркие выступления детских хореографических коллективов Новоаннинского района ✅ Специальные номера, посвящённые Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы 🎟 Вход свободный! Организатор: МБУК «Центр культуры и искусства».