Лубянке будет интересно!

В Москве возбудили дело против главы узбекского землячества. Он сравнил участников СВО с петухами На главу узбекского землячества завели дело за унижающий участников СВО пост В Москве в отношении главы узбекского землячества Баратова возбуждено уголовное дело об экстремизме.
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