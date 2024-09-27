В Донецке в суд направлены дела двух наемников из Грузии и Франции

Использованы материалы: t.me/Генпрокуратура России Прокуратура ДНР утвердила обвинения в отношении 39-летнего наемника из Грузии Алеко Хецуриани и 28-летнего французского наемника Гийома Андреони, сообщает Генпрокуратура РФ.
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