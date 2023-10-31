Как пережить зиму, если вы беременны: витамины, питание и особенности гардероба

Зима — непростой период для будущей матери фото: Getty Images/Flickr RF Маргарита Сонич медицина врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Витамины в дефиците Витамин А играет важную роль в активации иммунитета, обеспечивает рост будущего ребенка и развитие плаценты, участвует в образовании зрительных пигментов.