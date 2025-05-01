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Нижегородская правда

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Нижегородцы победили в финальном этапе Чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Художественная роспись по дереву»

Нижегородцы победили в финальном этапе Чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Художественная роспись по дереву»

Студентка Семеновского индустриально-художественного техникума Анна Безрукова и учащийся школы № 187 Нижнего Новгорода Тимофей Тимин стали абсолютными победителями по компетенции «Художественная роспись по дереву» в финальном межрегиональном чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы».

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