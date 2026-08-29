Алина Кабаева построит в Москве аналог "Диснейленда"

"Национальная медиа группа" Алины Кабаевой построит в Москве парк аттракционов, который уже назвали аналогом "Диснейленда".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рената Литвинова,...
- Джиган устроил ст...
- "Это поколение не...
Нахрена Москве третье колесо обозрения? Парк им. Горького, ВДНХ, а теперь в Троицке забабахают. Наталья Андрейченко, уже 30 лет носится с идеей Пушкинленд, наподобии Диснейленда , теперь Кабаева.