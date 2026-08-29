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SPLETNIK

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Алина Кабаева построит в Москве аналог "Диснейленда"

Алина Кабаева построит в Москве аналог "Диснейленда"

"Национальная медиа группа" Алины Кабаевой построит в Москве парк аттракционов, который уже назвали аналогом "Диснейленда".

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Ганимед

Нахрена Москве третье колесо обозрения? Парк им. Горького, ВДНХ, а теперь в Троицке забабахают. Наталья Андрейченко, уже 30 лет носится с идеей Пушкинленд, наподобии Диснейленда , теперь Кабаева.