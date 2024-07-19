Ограничения движения в Тимирязевском продлятся до 16 сентября

Действие ограничений движения транспортных средств на улице Линии Октябрьской железной дороги продлится до середины сентября, напомнила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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