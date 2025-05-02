Вагенкнехт: Европе предстоит заплатить за поражение в украинском конфликте

С резкой критикой в адрес Европы за отсутствие активных дипломатических действий в отношении Украины выступила лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт 2 мая в своем посте в соцсети X.
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