Анатолий Шарий: Бывшие украинцы в Москве оказались агентами ГУР и СБУ

Если специальным службам РФ по каким-то причинам неудобно сказать, что в подготовке моего убийства активно участвовали бывшие жители Украины, сегодня публично и пафосно приветствующие СВО и славящие российскую власть, живущие в Москве, при этом активно сотрудничающие с украинскими спецслужбами, то об этом расскажу я.
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