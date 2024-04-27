Анатолий Шарий: Бывшие украинцы в Москве оказались агентами ГУР и СБУ

Если специальным службам РФ по каким-то причинам неудобно сказать, что в подготовке моего убийства активно участвовали бывшие жители Украины, сегодня публично и пафосно приветствующие СВО и славящие российскую власть, живущие в Москве, при этом активно сотрудничающие с украинскими спецслужбами, то об этом расскажу я.