Когда начинает месяц Шаабан в 2024 году, сколько дней мусульмане должны будут держать уразу Алёна ЮрьеваВ месяце Шаабан, предшествующем священному времени Рамадана, мусульмане обращаются к духовной подготовке с особым вниманием и преданностью.