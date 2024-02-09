Когда начинает месяц Шаабан в 2024 году, сколько дней мусульмане должны будут держать уразу Алёна ЮрьеваВ месяце Шаабан, предшествующем священному времени Рамадана, мусульмане обращаются к духовной подготовке с особым вниманием и преданностью.
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