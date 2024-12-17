«Водник» одолел красноярский «Енисей» в домашнем матче

Важная для обеих команд встреча завершилась победой архангельского клуба со счётом 6:2Важная для обеих команд встреча завершилась победой архангельского клуба со счётом 6:2 И вновь погода преподнесла участникам Чемпионата России по хоккею с мячом сюрприз.