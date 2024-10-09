Как московский оркестр Musica Viva поддерживает участников СВО

Музыканты поддерживают бойцов своим творчеством Московский камерный оркестр Musica Viva, под руководством столичного Департамента культуры, регулярно проводит концерты для раненых бойцов СВО в концертных залах и госпиталях Москвы в сотрудничестве с благотворительным фондом «Наша сила добра».