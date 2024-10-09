Север Столицы
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Север Столицы

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Как московский оркестр Musica Viva поддерживает участников СВО

Как московский оркестр Musica Viva поддерживает участников СВО

Музыканты поддерживают бойцов своим творчеством Московский камерный оркестр Musica Viva, под руководством столичного Департамента культуры, регулярно проводит концерты для раненых бойцов СВО в концертных залах и госпиталях Москвы в сотрудничестве с благотворительным фондом «Наша сила добра».

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