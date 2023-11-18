БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украины нет. Создать её может только Россия ﻿

Украины нет. Создать её может только Россия ﻿

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Недавно в социальных сетях появилось очередное видео из Львова, на котором местная жительница переживает, что на фронте гибнут львовские парни, которых называет генофондом нации.

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