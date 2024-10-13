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РОСБАЛТ

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Джаред Лето пообещал приехать с концертом в Петербург

Джаред Лето пообещал приехать с концертом в Петербург

Музыкант заявил, что скучает по российским фанатам. Американский музыкант, лидер группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето признался, что соскучился по выступлениям в Москве и Петербурге и по российским фанатам.

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