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Украинский террор: будет ли возмездие?

Украинский террор: будет ли возмездие?

Автор: Антон Дольский Легендарный советский разведчик Николай Кузнецов лично убил трёх немецких генералов на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны.

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Комментарии
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Татьяна Собколова
👍👍👍
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16 час.
А
Александр24
Причина одна: мы, с гордостью идиотов постоянно повторяем &quot;Мы не ТАКИЕ!&quot;. Жаль только, что гибнут не те, кто гордится этим, а гибнут совсем другие - настоящие люди.
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12 час.
Юрий Николаев
Автор 1000 раз прав! Только толку от этой правоты абсолютный 0, зеро! На все эти вопросы по сути, должен отвечать наш Верховный. Но увы, Путин по прежнему считает что мы один народ. Но я с ним в корне НЕ СОГЛАСЕН! Я не хочу быть одним народом с нацистами! А в этой недо. стране если и есть нормальные люди, так их ЕДИНИЦЫ, а в основном нацисты!
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3 час.

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