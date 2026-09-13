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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Круговой после 1:1 с «Рубином»: «Статистика опять скажет, что ЦСКА бегал быстрее всех, но не скажет, как же я устал от потери очков дома»

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на ничью против « Рубина » (1:1) в матче 8-го тура  Альфа-Банк РПЛ .

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