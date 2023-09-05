"Когда ты друг - если только вдруг", - в Абхазии возмущены предположением Дмитрия Медведева

Слава Охрименко бывал я в Абхазии еще при СССР , помню только что они к русским относятся наплевательски и пренебрежением .Похоже они такие как цыгане, работать не хотят , служить не хотят , а вот воровать , наглеть и обманывать везде русских у них в крови .

star пора уж всех нахлебников отпустить на вольные хлеба,а когда попросятся в "семью"четко обозначить кто,где и что