Признаться автор и не рассчитывал на лояльность, или любовь спасенных Россией людей, - практика показала - это так не работает.
"Когда ты друг - если только вдруг", - в Абхазии возмущены предположением Дмитрия Медведева
Комментарии
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Слава Охрименко
бывал я в Абхазии еще при СССР , помню только что они к русским относятся наплевательски и пренебрежением .Похоже они такие как цыгане, работать не хотят , служить не хотят , а вот воровать , наглеть и обманывать везде русских у них в крови .
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22 час.
star
пора уж всех нахлебников отпустить на вольные хлеба,а когда попросятся в "семью"четко обозначить кто,где и что
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19 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Если Россия поступит именно так , то абхазов станет прикармливать США . И Россия получит ещё одного врага на своих границах . Пример неправильной политики - это Украина . Россия немало денег вбухала в эту страну , а теперь мы с ней воюем
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12 час.
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