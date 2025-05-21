Разоблачение пропаганды: иностранец не нашёл в России следов "бедности и упадка"

"Цены в два раза ниже, чем у нас": европеец признался в любви к России.Чешский турист Мирослав, приехавший в Москву, чтобы своими глазами увидеть "разрушительное" влияние санкций, признался, что остался шокирован реальным положением дел.
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