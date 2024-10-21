Mercedes-Benz и бренд одежды Moncler выпустят лимитированный Гелендваген

На специальном мероприятии The City of Genius, прошедшем в Шанхае, Mercedes-Benz и Moncler представили совместный проект, в котором также принял участие музыкальный продюсер и дизайнер Nigo, — шоу-кар Project G-Class Past II Future.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии